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El hombre que se viralizó por extorsionar a pilotos del transporte pesado

  • Por Jessica González
24 de junio de 2026, 13:35
Al momento de ser capturado, se le decomisaron bolsas de marihuana. (Foto: Shutterstock)

Al momento de ser capturado, se le decomisaron bolsas de marihuana. (Foto: Shutterstock)

El señalado se hizo viral en redes sociales mientras extorsionaba a un piloto. 

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Ismael "N", de 25 años, alias "Racca o Shaka", fue capturado durante un allanamiento realizado por agentes DIPANDA y el Ministerio Público (MP), en la aldea Río Santiago, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

El ahora detenido, a quien se le localizó 15 bolsas con marihuana, es el presunto responsable de realizar actos de extorsión a pilotos del transporte pesado que circulan en la ruta al pacífico y ruta CA-2 occidente.

Su identificación se logró a través del análisis de la unidad de cámaras y vídeo forense.

Cabe mencionar que transportistas en la ruta al Pacífico enfrentan constantes amenazas de grupos criminales que exigen pagos ilegales para permitir el paso de mercancías por la región.

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