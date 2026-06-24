El hombre que se viralizó por extorsionar a pilotos del transporte pesado

El señalado se hizo viral en redes sociales mientras extorsionaba a un piloto.
EN CONTEXTO: ¡Son Q1,800! Momento en que transportista es víctima de una extorsión (video)
Ismael "N", de 25 años, alias "Racca o Shaka", fue capturado durante un allanamiento realizado por agentes DIPANDA y el Ministerio Público (MP), en la aldea Río Santiago, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
El ahora detenido, a quien se le localizó 15 bolsas con marihuana, es el presunto responsable de realizar actos de extorsión a pilotos del transporte pesado que circulan en la ruta al pacífico y ruta CA-2 occidente.
Su identificación se logró a través del análisis de la unidad de cámaras y vídeo forense.
Cabe mencionar que transportistas en la ruta al Pacífico enfrentan constantes amenazas de grupos criminales que exigen pagos ilegales para permitir el paso de mercancías por la región.