Multitud vapulea a presuntos asaltantes, uno muere

Los hombres, según información preliminar, estaban cometiendo un asalto en una abarrotería.
Dos hombres fueron descubiertos asaltando a mano armada en una tienda.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) los hombres a bordo de una moto intimidaron al propietario de una abarrotería ubicada en la zona 4 del departamento de Huehuetenango.
Los presuntos asaltantes pretendían extraer una cantidad de dinero del negocio cuando un grupo de aproximadamente 500 personas se reunió para perseguirlos y vapulearlos.
Esto generó que la moto donde se conducían fuera incendiada.
De acuerdo con las autoridades, uno de los hombres murió en el lugar y otro fue trasladado al Hospital Nacional de Huehuetenango debido a la gravedad de las heridas.