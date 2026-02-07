Versión Impresa
Multitud vapulea a presuntos asaltantes, uno muere

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de febrero de 2026, 12:20
La moto donde se movilizaban fue incendiada tras el robo. (Foto: redes sociales)

Los hombres, según información preliminar, estaban cometiendo un asalto en una abarrotería.

Dos hombres fueron descubiertos asaltando a mano armada en una tienda.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) los hombres a bordo de una moto intimidaron al propietario de una abarrotería ubicada en la zona 4 del departamento de Huehuetenango

Los presuntos asaltantes pretendían extraer una cantidad de dinero del negocio cuando un grupo de aproximadamente 500 personas se reunió para perseguirlos y vapulearlos.

Esto generó que la moto donde se conducían fuera incendiada.

(Foto: redes sociales)
De acuerdo con las autoridades, uno de los hombres murió en el lugar y otro fue trasladado al Hospital Nacional de Huehuetenango debido a la gravedad de las heridas.

