Dan el último adiós al abogado fallecido tras ser impactado por un auto

Samuel Alberto Ruiz Chayax fue la primera víctima de este trágico hecho vial.
EN CONTEXTO: Fuertes imágenes: vehículo a excesiva velocidad impacta contra conductor (video)
El accidente ocurrió en la calle principal del barrio Tres de Abril, San Benito, Petén, cuando un conductor de un vehículo tipo agrícola perdió el control por causas que aún se investigan, provocando un trágico choque que dejó dos víctimas mortales y cinco personas heridas.
Entre los fallecidos se encuentra Ruiz Chayax, un abogado reconocido en el municipio, quien salió expulsado de la motocicleta en la que se conducía tras el fuerte impacto.
Familiares y amigos dan el último adiós al abogado; además, la Municipalidad de San Benito, Petén, se solidarizó con sus allegados.