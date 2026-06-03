Más de 50 allanamientos se realizaron este miércoles en el país

Varios puntos del país formaron parte del operativo.
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La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) ejecutan este miércoles 57 allanamientos en distintos puntos del país como parte de operativos dirigidos a fortalecer investigaciones y ejecutar órdenes de captura por diversos delitos.
Los operativos se desarrollan de manera simultánea en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Chiquimula, Sololá, Huehuetenango, Escuintla, El Progreso y Quetzaltenango.
Las diligencias están a cargo de la Subdirección General de Investigación Criminal, a través de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y unidades especializadas de la institución policial.
Según información preliminar de la Policía Nacional Civil, los allanamientos forman parte de acciones coordinadas entre las autoridades para recopilar evidencias, avanzar en procesos investigativos y dar cumplimiento a órdenes de captura vigentes.