Mercados Municipales de la ciudad ajustan sus horarios para la Semana Santa

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La Municipalidad de Guatemala anuncia ajustes en la operación de mercados como El Guarda, Central y La Terminal por el incremento comercial del asueto. Planifica tu despensa con antelación y conoce las medidas de seguridad para los visitantes.

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Con motivo de la Semana Santa, los mercados municipales de la ciudad operarán con horarios especiales, del 2 al 5 de abril, debido al incremento de la actividad comercial durante esta temporada.

La Municipalidad de Guatemala informó que estos cambios responden al aumento en la demanda de productos tradicionales, así como a la necesidad de mantener el orden y facilitar las compras de los vecinos en una de las épocas más concurridas del año.

Puestos de venta ofrecen productos frescos y tradicionales de la época. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Uno de los principales ajustes será el Viernes Santo, 3 de abril, día en el que la mayoría de mercados permanecerá cerrada, en respeto a las tradiciones propias de la fecha.

Para el Miércoles Santo, los centros de abastecimiento sí abrirán, aunque con horarios diferenciados. Mercados como el Central, El Guarda y Reformita atenderán hasta aproximadamente las 18:00 horas, mientras que otros, como La Villa, Colón y Sur Dos, cerrarán entre las 13:00 y 14:00 horas.

Mercados capitalinos ajustan sus horarios para atender la demanda de los vecinos en Semana Santa. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

En algunos casos específicos, como Asunción, Presidenta y La Terminal, habrá días en los que no se prestará servicio.

Ante esta variación, se recomienda a la población consultar previamente los horarios del centro de abastos más cercano; para ello se tiene la opción de los canales oficiales de la Dirección de Mercados de la Municipalidad.

Los mercados municipales se consolidan como puntos clave de abastecimiento para los hogares guatemaltecos. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Medidas

Según indicó la comuna capitalina, la planificación busca garantizar condiciones adecuadas tanto para comerciantes como para compradores, con énfasis en la seguridad, el abastecimiento y la organización en espacios de alta afluencia.

El alcalde Ricardo Quiñónez destacó que los mercados municipales continúan siendo clave para la economía local, especialmente en fechas como la Semana Santa, cuando aumenta la búsqueda de productos frescos y alimentos tradicionales.

Se recomienda a la población organizar sus compras para obtener los productos de la época. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Durante esta temporada, estos espacios se consolidan como puntos esenciales para el abastecimiento de los hogares, ofreciendo variedad, precios accesibles y productos propios de la época. Además, se cuenta con el apoyo de la Policía Municipal y la Policía de Mercados para dar seguridad a los visitantes.

Las autoridades también recomiendan planificar las compras con anticipación para evitar contratiempos, aglomeraciones o cierres inesperados, y así disfrutar de la Semana Santa con mayor tranquilidad.

Esto también ayuda a minimizar el impacto vial en las calles, ya que se espera bastante afluencia, en especial durante el Viernes Santo, cuando las tradicionales procesiones de los sepultados recorren en gran parte del día el Centro Histórico.

Las frutas no pueden faltar en esta temporada. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Horarios

Miércoles Santo (1 de abril)

Mercado Central, El Guarda y Reformita: hasta las 18:00 horas.

La Villa, Colón y Sur Dos: entre 13:00 y 14:00 horas.

Asunción, Presidenta y La Terminal: horarios especiales o cierre según programación.

Viernes Santo (3 de abril)

La mayoría de mercados permanecerán cerrados.

Jueves 2 al domingo 5 de abril