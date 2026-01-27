Hospitalizan a Corey Harrison de "El precio de la historia" tras aparatoso accidente

Corey Harrison, uno de los integrantes de la serie "El precio de la historia", sufrió un serio accidente y fue trasladado a un hospital.
OTRAS NOTICIAS: Muere integrante de la familia de "El precio de la historia"
El hijo de Rick Harrison con quien comparte en el famoso reality sufrió 11 fracturas en la caja torácica y lleva varias noches internado.
"Estoy bastante mal, pero estoy bien, las barras de choque son geniales. Tres noches en el hospital, once fracturas en la caja torácica. Haré un episodio en @theCoreyHarrisonshow. Lo siento, papá. parece que me estoy perdiendo tu boda" dijo, a pocos días de la celebración de su padre.
RECUERDA: Rick Harrison se casa con Angie Polushkin, 18 años menor
El personaje de 42 años mostró sus radiografías donde se aprecia cómo fueron tratadas sus heridas, por el momento se encuentra en recuperación.
Corey Harrison
Es una figura conocida en el mundo de televisión. Nació el 27 de abril de 1983 y es conocido como "Big Hoss", en el programa que examina los objetos antiguos e históricos que las personas poseen, y que son evaluadas a cambio de obtener fuertes sumas de dinero.
El empresario estadounidense que se desempeña como gerente de operaciones y copropietario de la famosa "Gold & Silver Pawn Shop", ubicada en Las Vegas.
Ha sido una pieza clave en el éxito del negocio familiar junto a su padre, Rick Harrison, y su fallecido abuelo, Richard "The Old Man" Harrison.
MIRA: