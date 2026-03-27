Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Huelga de Dolores: Encapuchados bloquean el Obelisco

  • Por Geber Osorio
27 de marzo de 2026, 12:34
Ciudad de Guatemala
Los encapuchados recorren y obstaculizan gran parte del Obelisco. (Foto: Captura de video)

Los encapuchados recorren y obstaculizan gran parte del Obelisco. (Foto: Captura de video)

Las autoridades de tránsito recomiendan rutas alternas ante el congestionamiento que se está generando en el sector.

OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! Manifestantes bloquean la Aguilar Batres este viernes

Encapuchados que dicen pertenecer a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) han bloqueado parcialmente el Obelisco, entre las zonas 9, 10, 13 y 14.

Esto debido a las actividades del desfile bufo como parte de la Huelga de Dolores que se lleva a cabo este viernes 27 de marzo.

Como vías alternas se puede utilizar la 15 avenida de la zona 13 para la 7a. avenida, en zona 9, bulevar Liberación y bulevar Los Próceres pasando bajo la plaza El Obelisco, mencionó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar