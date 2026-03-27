Huelga de Dolores: Encapuchados bloquean el Obelisco

Las autoridades de tránsito recomiendan rutas alternas ante el congestionamiento que se está generando en el sector.
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Encapuchados que dicen pertenecer a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) han bloqueado parcialmente el Obelisco, entre las zonas 9, 10, 13 y 14.
Esto debido a las actividades del desfile bufo como parte de la Huelga de Dolores que se lleva a cabo este viernes 27 de marzo.
Como vías alternas se puede utilizar la 15 avenida de la zona 13 para la 7a. avenida, en zona 9, bulevar Liberación y bulevar Los Próceres pasando bajo la plaza El Obelisco, mencionó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.