La enfermedad y agonía de Hugo López, el manager de Luis Miguel

El quinto episodio de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie en Netflix, retrata uno de los momentos más duros en la vida personal y profesional del “Sol” de México.

En el nuevo episodio, difundido en la plataforma de Netflix este domingo 9 de mayo, se muestra el momento en que el cantante pierde a Hugo López, su manager y considerado como su padre. En la serie, quien interpreta a López es César Bordón, un actor de televisión de Argentina.

Hugo López fue una de las figuras más importantes en la vida de Luis Miguel. No sólo fue su manager, sino que se convirtió en su amigo, confidente, figura paterna, y el responsable en encauzar su carrera después de que el cantante lograra independizarse de los malos manejos de Luisito Rey.

Hasta siempre, Hugo. #HugoLopez #LuisMiguelLaSerie #LuisMiguelLaserie2 pic.twitter.com/RaIeIWI6dQ — Gracias Hugo (@serieluismiguel) May 10, 2021

Su aporte al "Sol"

De acuerdo con el periodista Javier León Herrera, Luis Miguel y Hugo, quien también fue promotor de las carreras de artistas de la talla de Roberto Carlos, se conocieron en 1981, al inicio de la carrera del “Sol de México” y, con el tiempo, el originario de Argentina asesoró al cantante para buscar la independencia de su padre, a quien conocía muy bien por diversos enfrentamientos que habían tenido en el medio.

En la arena personal, López ayudó a Luis Miguel a enfrentar importantes batallas, como la partida de su padre en 1992 y el subsecuente trámite para que que Sergio Basteri, hermano menor de Luis Miguel, pudiera instalarse definitivamente en México.

También fue Hugo quien aconsejó al “Sol de México” acercarse a su primogénita, Michelle Salas. Versión que, Lucía Miranda, quien es la viuda del manager y exdirector de Televisa Argentina, confirmó en un programa de espectáculos.

Al argentino se le atribuyen, entre otros grandes hitos, la selección de temas para el disco Busca una mujer, en 1988.

Así como la incursión en el bolero que el cantante hizo a comienzos de los años 90 y las negociaciones que se hicieron para que el disco Romance contara con la producción del legendario Armando Manzanero.

Su cáncer

Sin embargo, en 1993, cinco años después de aquel logro junto al cantante, Hugo recibió un diagnóstico grave de cáncer y finalmente falleció ocho meses después de librar la batalla contra aquella enfermedad. Tenía 51 años.

Según narró Lucía Miranda, viuda del promotor musical a Infobae Teleshow en el 2018, el padre de Hugo padeció la enfermedad antes que él y el promotor musical siempre presintió que “iba a morir joven”.

“A principios de 1993, mi marido se enteró que tenía cáncer de colon. Su papá había muerto tres años antes de antes, de la misma enfermedad. Cuando lo conocí, Hugo siempre decía: ‘Yo voy a morir muy joven’. ‘No decretes eso’, le decía yo. ‘Sí, yo sé que yo voy a morir joven’”.

Una vez que supieron el diagnóstico de Hugo, él le solicitó a su esposa no decir nada a nadie: “Me prohíbe que lo cuente: no se lo podía a decir ni a su mamá, Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no le contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel”.

No obstante, a pesar de su enfermedad, Hugo seguía trabajando para manejar la carrera de Luis Miguel. Según relató Lucía en entrevista con el programa "De primera mano", el argentino hacía hasta lo imposible por no descuidar la carrera del cantante.

“Tenía tres celulares, me acuerdo, seguía tratando de manejar todo, la carrera de Luis Miguel y todo el trabajo que él tenía con otros artistas. Y realmente, al final, él no quería ni que su madre se enterara porque la iba a hacer sufrir”.

En la serie

Este momento se retrata en la serie de Netflix, Luis Miguel se entera 14 días antes del fallecimiento de Hugo.

“Nunca nadie se arrepiente de ser valiente”, habrían sido las últimas palabras que Hugo le dijera a Luis Miguel, quien insistía en ir a Estados Unidos para un tratamiento.

Según narró Lucía, Luis Miguel se enteró de la desafortunada noticia dos semanas antes de que Hugo falleciera el 30 de noviembre de 1993, cuando quien había sido como un padre y una guía en más de una situación crítica, estaba internado en un hospital de la Ciudad de México.

En la serie se ve que esta noticia impacta a Luis Miguel, quien le reclamó por qué no le dijo antes para acompañarlo en dicho proceso.

“Ese día no se me olvidó más. Estaba internado en el Centro Médico ABC, en México, y Luis lo fue a visitar. Hugo siempre le inventaba distintos problemitas de salud para justificar sus recaídas. Ese día, cuando lo ve, como si nada pasara, Hugo le dijo: ‘Ahora vas a ver todo lo que vamos a hacer, vamos a grabar un nuevo disco, vamos a hacer una gira internacional…'. Y le hablaba, y le decía… Luis Miguel lo miraba y se le caían las lágrimas, como diciéndole ‘Sí, Hugo, sí, sí…'”, dijo a Teleshow.

“No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: ‘¡Puta, esta pinche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!”, explicó Lucía.

Hay escenas que duelen y luego está está en la que Luis Miguel se entera del cáncer de Hugo #LuisMiguelLaSerie#LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/pINNPy8Qf0 — Luis Miguel Mx ☀️ (@LuisMirreyMx) May 10, 2021

Confirmo y me puedo agarrar a madrazos con quien diga lo contrario pero Hugo fue la mejor figura paterna que Luis Miguel tuvo#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/umbzrZ9dT1 — Christian (@Christian_rene2) May 10, 2021