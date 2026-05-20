Ian Rodríguez está listo para la segunda fecha

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El piloto guatemalteco Ian Rodríguez ya se encuentra en Italia, para enfrentar el próximo fin de semana, la segunda fecha del Campeonato Italiano de Automovilismo GT 2026, en esta ocasión la mítica pista de Vallelunga será la sede del certamen.

Por la puerta grande, así debutó el piloto guatemalteco, Ian Rodríguez, en el Campeonato Italiano de Automovilismo 2026, ya que, conquistó el tercer puesto en la primera fecha del certamen GT3 Sprint, que se desarrolló en el mítico circuito de Imola.

Ian llegó de la mano de BMW, ya que, luego de conquistar el título 2025 en el serial GT Cup Europe 2026, fue llamado por la marca alemana para conducir un auto M4, del equipo Nova Race-FAEMS, haciendo dupla con el piloto italiano Giuseppe Forenzi.

El certamen está compuesto por cuatro fechas, cada una consta de dos carreras. En la primera competencia que se realizó, el guatemalteco conquistó el cuarto puesto, lo que brindó buenos augurios para la cita del siguiente día.

En la primera fecha del certamen, Ian Rodríguez, subió al podio, al ocupar el tercer lugar en la segunda carrera de la jornada. (Foto: Ian Rodríguez)

Y de esta manera, la gloria llegó, ya que, en la segunda carrera de la jornada, el chapín finalizó en el tercer lugar, logrando podio en el debut, en uno de los campeonatos de automovilismo más exigentes del Viejo Continente.

En esta ocasión, será Vallelunga, una pista ya conocida por el piloto guatemalteco, donde buscará nuevamente tocar la gloria. Este jueves y viernes, Ian realizará los días de prácticas oficiales, donde pulirá la estrategia para la carrera junto a los ingenieros de su equipo.

El Autódromo de Vallelunga es una pista ubicada en esa localidad, a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Roma. Fue renombrado en 2006 como Piero Taruffi en honor a dicho piloto italiano.