Ian Rodríguez: "No puedo creer lo que está pasando"

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El piloto guatemalteco, Ian Rodríguez, vivió una jornada de ensueño en su primera carrera en el Campeonato Italiano de Automovilismo GT 2026, subió al podio, al conquistar el tercer lugar en la división GT3 Sprint.

"No puedo creer lo que está pasando, si hace algunos meses me hubieran dicho que iba a subir al podio en la primera carrera, no lo hubiera creído. Es algo inexplicable", comentó el piloto del equipo Nova Race-FAEMS.

Las fechas de competencia del certamen italiano son dobles; y en la primera carrera que tuvo Ian, el sábado último, logró un cuarto puesto, lo que presagiaba buenos resultados para la segunda competencia.

"Fue un momento complicado, porque la largada fue muy difícil, luego había un poco de aceite en la pista, eso causó que me saliera del trazado y perder dos posiciones, que me costó mucho volverlas a recuperar", reconoció.

La siguiente competencia de Ian Rodríguez, será del 8 al 10 de mayo, cuando se corra la segunda jornada del certamen en Misano. (Foto: Ian Rodríguez)

Lo mejor vendría en la segunda competencia, cuando Ian, junto a su equipero, el piloto Giuseppe Forenzi, tocaron la gloria, ya que, contra todos los pronósticos finalizaron en la tercera posición de la división GT3, al mando de su BMW M4.

"Después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, se dieron los resultados. Esto es un regalo de Dios. También agradezco mucho a mi compañero de equipo, a los ingenieros, quienes hicieron un gran trabajo", agregó.

Ian volverá a la pista del 8 al 10 de mayo próximo, cuando se corra la segunda fecha del Campeonato Italiano de Automovilismo 2026, en una de las pistas más importantes del mundo: Misano.

"Agradezco tanto a mi familia, y a mis patrocinadores, por confiar en mí. Ahora pensamos en la siguiente competencia. Vamos Guatemala, esto es por ustedes, y vamos con todo", finalizó.