Ian Rodríguez: “La verdad me siento frustrado”

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El piloto guatemalteco, Ian Rodríguez, quien recientemente finalizó en el Top 10, en la segunda fecha del Campeonato Italiano de Automovilismo GT3 2026, no está tranquilo, esto, porque sabe que pudo finalizar en un mejor lugar, pero reconoce ciertas limitantes que lo evitan.

Rodriguez, se ubicó en el quinto y octavo puesto en las dos carreras que integraron la segunda fecha del certamen italiano celebrado en Vallelunga. Todo parecería que es una posición decorosa, pero el piloto no se siente contento, porque reconoce que pudo ubicarse mejor en la carrera.

"Personalmente no me siento feliz como nos fue en la fecha, principalmente en la segunda carrera, realizada el domingo. Lastimosamente nos encontramos en una situación de carrera, que íbamos más rápidos que los demás, pero no pude superarlos", comentó.

Esto debido a que por políticas del equipo Nova Race FAEMS, sí el piloto daña o choca el carro, él tendrá que asumir los gastos para repararlo.

Dentro de los mejores 10 corredores del evento, finalizó Ian Rodríguez, la competencia realizada en Vallelunga. (Foto: Ian Rodríguez)

"En este punto no soy económicamente capaz, y no puedo permitirme romper un pedazo del carro, ya que, si rebaso y daño el auto tendría que pagarlo y por el dinero, me arriesgaría a ya no correr el resto del campeonato por repararlo", agregó.

Debido a esto, Ian se siente hasta en un punto, frustrado, porque "es feo, no me gusta estar en esta posición. Este campeonato es muy competitivo, y los rebases arriesgados hay que hacerlos, y decir, no lo voy hacer porque si pasa algo no voy a correr las otras dos fechas, es frustrante".

A pesar de ello, el corredor espera que en el futuro lleguen personas que puedan ayudarlo a superar este obstáculo. "Espero encontrar a personas guatemaltecas, que nos ayuden a no estar pasando esto, y así estar más tranquilos en la carrera. Espero que la próxima fecha sea mejor", finalizó.