Identifican al atacante en el set de "Sin senos sí hay paraíso"

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El sospecho ya había protagonizado un hecho similar días antes.

Las autoridades colombianas confirmaron la identidad del responsable del ataque ocurrido durante la grabación de la telenovela "Sin senos sí hay paraíso", un hecho que dejó tres personas fallecidas, incluido el propio agresor.

Se trata de un hombre de 23 años identificado como José Cubillos García, señalado como el autor del incidente registrado el sábado 18 de abril.

De acuerdo con la policía local, el joven irrumpió en el lugar y agredió de forma directa en el cuello con un arma cortopunzante a uno de los integrantes del equipo de producción.

Según las autoridades el agresor atacó de forma violenta a la primera víctima. (Foto: Redes sociales)

El intento de compañeros del equipo por auxiliar a la víctima derivó en una segunda víctima y un herido. Dos trabajadores del equipo perdieron la vida, mientras que una persona permanece hospitalizada con estado reservado.

Los fallecidos fueron identificados como Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, quien trabajaba en el área de transporte, y Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45, conductor de un vehículo oficial de la producción.

Las investigaciones también revelan que, días antes del ataque, el mismo individuo habría protagonizado un incidente violento donde agredió a personal de seguridad.

Una persona permanece hospitalizada con estado de salud reservado. (Imagen: Archivo/Soy502)

Las primeras versiones del hecho, el atacante se había acercado a la primera víctima para pedirle un cigarro y, al no recibirlo, reaccionó de forma violenta. Sin embargo, según las autoridades el agresor atacó de forma directa.