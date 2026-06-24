Identifican al conductor que murió tras ataque armado en zona 4

Las autoridades de tránsito han dado a conocer la ruta alterna debido a que la escena del doble crimen quedó acordonada.
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Un conductor y su acompañante fallecieron la tarde de este miércoles luego de que fueran atacados a balazos en pleno tránsito, en la vía 3 y 7a. avenida de la zona 4 capitalina.
Horas después fue identificado el piloto como: Julio Alexander Velázquez Duarte, de 30 años, quien sufrió múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego en la región del tórax.
Mientras que, la víctima que iba en el asiento del copiloto, aún no ha sido identificada, de momento solo se sabe que es un hombre de aproximadamente 45 años.
Ruta alterna
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) acordonaron la escena del doble crimen, en donde investigan las causas del hecho de violencia, por lo que la calle quedó inhabilitada momentáneamente.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que la la vía alterna que pueden utilizar los conductores que transitan por el sector, es la ruta 6 en la zona 4.