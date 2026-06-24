Identifican al conductor que murió tras ataque armado en zona 4

Vía 3, 7 avenida zona 4.



Ministerio Público arribó para iniciar diligencias tras hecho armado, donde 2 hombres murieron dentro de un vehículo.



Vía alterna próxima: Ruta 6 en zona 4.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/GDx2zIVR6L