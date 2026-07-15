Identifican a hombre fallecido dentro de un vehículo en zona 4

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Investigadores del Ministerio Público se presentaron al lugar para recopilar las evidencias que quedaron tras el ataque armado que dejó a un hombre fallecido.

EN CONTEXTO: Ataque armado deja un hombre fallecido en zona 4

Durante la tarde de este miércoles 15 de julio, se reportó un ataque armado en la zona 4 de la ciudad, donde un hombre de 28 años perdió la vida.

Se trata de Williams Freddy Cabinal, quien quedó dentro de un vehículo particular en la 10 avenida, a un costado del puente Olímpico.

Al lugar se presentaron Bomberos Municipales, quienes realizaron las revisiones correspondientes y tras unos minutos de señales negativas, determinaron que la víctima había fallecido debido a múltiples heridas de arma de fuego.

Identifican a Williams Freddy Cabinal de 28 años, el hombre que falleció dentro de un vehículo en la zona 4 de la ciudad tras un ataque armado. pic.twitter.com/krH0ba4Kmr — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) July 15, 2026

Ante el deceso de Cabinal, se coordinó con la Policía Nacional Civil, que resguardó el área en espera de las autoridades correspondientes.

"Mataron a Williams", exclamabá su mamá al llegar a la escena del crimen.

A la llegada del Ministerio Público, se iniciaron los protocolos de ley y la recolección de evidencias que quedaron en la escena.

Mientras, las autoridades de tránsito alertaron sobre complicaciones en el paso vehicular, por lo que se recomienda salir con anticipación y seguir las instrucciones de los agentes.