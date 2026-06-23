Identifican al menor que murió tras ser arrastrado por correntada en zona 18

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Un niño de 13 años resbaló y cayó en una cuneta donde fue arrastrado por una fuerte correntada.

Ha sido identificado el menor que falleció luego de ser arrastrado por una correntada este lunes en la colonia Santa Elena II, en zona 18 de la ciudad capital.

Se trata de Anderson Eduardo Santos Nájera, de 13 años, quien no logró escapar una fuerte corriente de agua que se produjo por las fuertes lluvias que se han presentado en el país, en las últimas horas.

La víctima es Anderson Eduardo Santos Nájera, de 13 años. (Foto: CBM)

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De acuerdo con información proporcionada por la familia, el menor regresaba a su vivienda tras haber salido a cortarse el cabello en la colonia Maya, de esa misma zona, cuando fue sorprendido por la lluvia.

Según relató su hermana, Mirian Alejandra Nájera, él resbaló y cayó en una cuneta, donde quedó atrapado bajo una plancha de cemento debido a la fuerza con la que descendía el agua.

Bomberos Municipales fueron alertados y tras su arribo solamente pudieron rescatar el cuerpo de donde se encontraba atrapado, pero sin signos vitales.

Un niño de 13 murió ahogado luego de que fuera arrastrado por una corriente de agua que se produjo por las intensas lluvias en la colonia Santa Elena II, zona 18 capitalina.



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*Con información de Oscar Rivas y Eunise Valdez / Nuestro Diario