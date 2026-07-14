Identifican a conductor fallecido tras accidente en Las Cañas

La víctima es un joven de 24 años, quien sufrió un percance vial que le provocó graves heridas hasta ocasionarle la muerte.
EN CONTEXTO: Fatal accidente: conductor fallece tras derrapar en la subida de Las Cañas
Un motorista falleció luego de que sufriera un grave accidente de tránsito la mañana de este martes en el kilómetro 38 de la Ruta Nacional 10, en la subida de Las Cañas, tramo que conduce de Antigua Guatemala hacia San Lucas Sacatepéquez.
Se trata de José Gerardo Santa Cruz, de 24 años, quien era originario de Ciudad Vieja, Sacatepéquez.
Esta persona se conducía en una motocicleta con placas de circulación M-133MBK, la cual fue consignada por la Policía Nacional Civil (PNC) tras el levantamiento del cuerpo de la víctima.
De acuerdo con testigos del hecho, el joven derrapó con su vehículo y terminó impactando contra un árbol.
Las autoridades investigan el caso para determinar si hubo otros involucrados en el accidente vial.