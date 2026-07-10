Identifican a conductor que llevaba picop robado en San Cristóbal

El conductor del auto murió tras impactar con postes de fibra óptica.
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Un accidente de tránsito permitió localizar un picop que había sido robado hace tres días en Santa Bárbara, San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
El vehículo era conducido por un hombre que murió durante el percance registrado en el kilómetro 203.5 de la ruta CA-9 Norte, en jurisdicción de la aldea Cristina.
La víctima fue identificada como Henry Arsenio Morales Corado, de 44 años, originario de Santa Rosa.
De acuerdo con información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, salió de la carretera e impactó contra postes de fibra óptica. Las autoridades presumen que el pavimento mojado por las lluvias y la velocidad pudieron haber influido en el accidente.
Bomberos Voluntarios utilizaron equipo hidráulico para rescatar el cuerpo, el cual quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo.
Morales fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Puerto Barrios para las diligencias correspondientes.