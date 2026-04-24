¡Otro hallazgo! Localizan un cuerpo sin vida bajo el puente El Naranjo

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El cuerpo de una persona fue encontrado en inmediaciones del río Las Vacas.

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Un nuevo hallazgo de un cuerpo fue reportado la tarde de este viernes 24 de abril, en la parte baja del puente El Naranjo, entre la zona 4 de Mixco y la zona 7 de la ciudad capital.

Transeúntes dieron aviso a los Bomberos Municipales, quienes constataron que se trata del cuerpo de una persona que ya no cuenta con signos vitales.

El hallazgo se registró bajo el puente El Naranjo. (Foto: Bomberos Municipales)

Socorristan realizaron un rastreo en la profundidad del barranco y del río Las Vacas que está bajo dicho puente para determinar si no habían más víctimas en el lugar.

Asimismo, se realizó la búsqueda del la ruta de acceso más segura para la recuperación del cuerpo y de esa manera llevarlo a la superficie con la debida coordinación de las autoridades competentes.

Socorristas han descendido al barranco para el rescate del cuerpo. (Foto: Bomberos Municipales)

De momento se desconoce la causa de la muerte de esta persona que aún no ha sido identificada.