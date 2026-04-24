Localizan a un hombre envuelto en bolsas plásticas en Amatitlán

Aún no se conoce la identidad de la víctima.
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Durante la mañana de este viernes 24 de abril se reportó el hallazgo de restos humanos envueltos en plástico en Amatitlán.
Los Bomberos Voluntarios se presentaron a 1ra. Avenida y 11 calle del municipio, donde confirmaron que se trataba del cuerpo sin vida de un hombre.
Al lugar también se presentaron agentes de la PNC, quienes acordonaron el área a la espera del Ministerio Público.
Hasta el momento no se ha logrado determinar la identidad ni las causas de muerte de la víctima.