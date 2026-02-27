Versión Impresa
Pareja muere tras sufrir un ataque armado en zona 5

  • Con información de Dirlyn González/colaboradora
27 de febrero de 2026, 10:09
El cuerpo del hombre quedó tendido en el lugar. (Foto: archivo/Soy502)

La mujer falleció al momento de ingresar al hospital.

Una pareja falleció tras ser atacada a balazos en la 8a. calle y 41 avenida de la colonia Monja Blanca, zon 5 capitalina.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, el hecho armado dejó a un hombre fallecido en el lugar, debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo incidente, una mujer resultó gravemente herida y fue trasladada en estado delicado a la Emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, murió al momento de su ingreso.

Socorristas notificaron a la Policía Nacional Civil (PNC) para que efectuaran las diligencias de ley e iniciaran las investigaciones que permitan esclarecer la causa del crimen, identificar a las víctimas y dar con los responsables.

