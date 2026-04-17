Identifican a los pasajeros del microbús que cayó al barranco

Tras horas de trabajo, los socorristas culminaron sus labores de búsqueda y rescate en el barranco donde cayó un microbus con doce personas a bordo.
EN CONTEXTO: Microbús cae a un barranco y deja varios fallecidos y heridos
El accidente de un microbús ocurrió en el kilómetro 125 de la ruta entre Tecpán, Chimaltenango, y Santo Tomás Chiché, Quiché, cuando por razones que se desconocen, cayó al fondo de un barranco.
Según los reportes oficiales, en el vehículo viajaban 12 personas, de las cuales nueve resultaron heridos y tres perdieron la vida.
Tras varias horas de trabajo, el personal de las estaciones de Santo Tomás Chiché, Santa Cruz del Quiché, Santo Tomás Chichicastenango, San Pedro Jocopilas y Tecpán, informaron que se ha concluyó con la recuperación de las tres personas fallecidas.
Según testigos, una de las víctimas del accidente logró salir del vehículo y pedir auxilio a la orilla de la carretera.
Este es el listado de los heridos:
- Sergio Alexander Chitic, 12 años
- Sebastián Riquiac Pu, 36 años
- Selvin Tomás Saquic, 19 años
- Miguel Chitic Sucuquí, 15 años
- Manuela Chitic Suchiquí, 34 años
- Lidia Chitic Sicuquí, 18 años
- Fredy Calle Tum, 27 años
- Y dos personas que no lograron ser identificadas debido a la gravedad de las heridas.
Mientras que las otras tres personas fallecidas fueron identificadas como:
- Manuela Sucuquí Tebalán, 24 años
- José Chitic, 53 años
- Tomada Cecilia Chitic Sucuquí, 60 años.