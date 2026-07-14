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Identifican a los siete policías heridos tras accidente de patrulla en Chiquimula

  • Por Geber Osorio
14 de julio de 2026, 14:47
La patrulla terminó volcado en un barranco este martes. (Foto: Nehemias Gutiérrez/Colaborador)

La patrulla terminó volcado en un barranco este martes. (Foto: Nehemias Gutiérrez/Colaborador)

Los policías sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial.

OTRAS NOTICIAS: ¡Cae a barranco! Patrulla de la PNC se accidenta y varios agentes resultan heridos

Siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido este martes en la aldea Maraxco, en el sector Shusho del departamento de Chiquimula.

Una posible falla mecánica provocó que el conductor de una patrulla en la que se transportaban las víctimas, perdiera el control y el vehículo cayera en una hondonada hasta terminar volcado.

Bomberos Voluntarios atendieron a los heridos y posteriormente los trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la localidad.

La patrulla en la que se conducían siete agentes policiales cayó a un barranco. (Foto: Nehemias Gutiérrez/Colaborador)
La patrulla en la que se conducían siete agentes policiales cayó a un barranco. (Foto: Nehemias Gutiérrez/Colaborador)

Los identifican

Los policías heridos fueron identificados de la siguiente manera:

  1. Rene Reyes Ibáñez, de 37 años.
  2. Sandra Patricia Barahona, de 26.
  3. Wilson Girón Girón, de 32.
  4. Carlos Antonio Marroquin, de 38.
  5. Alex Josué Orellana, de 23.
  6. Jennifer Raquel Reyes, de 25.
  7. Evelin Liseth Portillo, de 28.

Bomberos Voluntarios atendieron y trasladaron a los policías heridos. (Foto: CVB)
Bomberos Voluntarios atendieron y trasladaron a los policías heridos. (Foto: CVB)

Los agentes quedaron internados en el centro asistencial, en donde son atendidos por los médicos de turno.

Entre los policías heridos se encuentran tres mujeres. (Foto: CVB)
Entre los policías heridos se encuentran tres mujeres. (Foto: CVB)

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