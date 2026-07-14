Identifican a los siete policías heridos tras accidente de patrulla en Chiquimula

Los policías sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial.
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Siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido este martes en la aldea Maraxco, en el sector Shusho del departamento de Chiquimula.
Una posible falla mecánica provocó que el conductor de una patrulla en la que se transportaban las víctimas, perdiera el control y el vehículo cayera en una hondonada hasta terminar volcado.
Bomberos Voluntarios atendieron a los heridos y posteriormente los trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la localidad.
Los identifican
Los policías heridos fueron identificados de la siguiente manera:
- Rene Reyes Ibáñez, de 37 años.
- Sandra Patricia Barahona, de 26.
- Wilson Girón Girón, de 32.
- Carlos Antonio Marroquin, de 38.
- Alex Josué Orellana, de 23.
- Jennifer Raquel Reyes, de 25.
- Evelin Liseth Portillo, de 28.
Los agentes quedaron internados en el centro asistencial, en donde son atendidos por los médicos de turno.