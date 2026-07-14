¡Cae a barranco! Patrulla de la PNC se accidenta y varios agentes resultan heridos

- Los agentes policiales heridos fueron trasladados a centros asistenciales debido a la gravedad de las lesiones sufridas. OTRAS NOTICIAS: Niña con alerta de desaparición fallece tras ataque armado en Villa Canales Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió la tarde de este martes 14 de julio en el sector conocido como La Vueltona, en la aldea Shusho Enmedio, en Chiquimula. En el percance vial se vio involucrada una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que habría presentado fallas mecánicas, por lo que el conductor de la misma perdió el control y terminó cayendo en un barranco. De manera preliminar se dio a conocer que siete agentes policiales resultaron heridos, por lo que vecinos del sector y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y auxiliaron a las víctimas, según informaron medios locales. La patrulla quedó volcada tras caer en el barranco. (Foto: Redes sociales) Los socorristas les brindaron atención prehospitalaria a los policías afectados y posteriormente los trasladaron a distintos centros asistenciales. Las autoridades investigan las causas del accidente que provocó que la unidad de la PNC cayera aproximadamente a 50 metros de profundidad. Los agentes policiales fueron trasladados a centros asistenciales. (Foto: Redes sociales)