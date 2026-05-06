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Macabro hallazgo: Localizan cuatro cuerpos dentro de costales

  • Por Geber Osorio
06 de mayo de 2026, 17:38
Los cuerpos se encontraban dentro de costales en un área verde. (Foto: Captura de video)

Los cuerpos se encontraban dentro de costales en un área verde. (Foto: Captura de video)

Las víctimas fallecidas se encontraban con señales de violencia y atadas de pies y manos.

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Un macabro hallazgo se registró la tarde de este miércoles 6 de mayo a un costado de una camino de terracería que comunica de San Miguel Dueñas hacia la aldea El Rosario, en Sacatepéquez.

En el lugar fueron localizados los cuerpos sin vida de cuatro hombres, quienes que se encontraban dentro de costales, según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Los cuerpos estaban atados de pies y manos, además presentan signos de violencia y estrangulamiento, por lo que se ha dado aviso a las autoridades correspondientes.

Socorristas que han atendido la emergencia indicaron de manera preliminar que las víctimas tienen aproximadamente ocho días de haber muerto.

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