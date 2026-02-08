Identifican a uno de los presuntos asaltantes vapuleados en Huehuetenango

-

El presunto asaltante fue capturado por vecinos tras cometer un robo en Huehuetenango.

Luis "N", de 37 años, fue identificado como uno de los presuntos responsables de un asalto armado registrado en una tienda de la zona 4 de Huehuetenango.

De acuerdo con los reportes, el hombre habría participado junto a otro individuo en el atraco; sin embargo, tras cometer el robo, ambos fueron interceptados por residentes del área, quienes se organizaron rápidamente para impedir su huida.

La motocicleta en la que ambos viajaban fue incendiada por los vecinos tras el incidente. (Foto: Archivo/Soy502)

La tensión aumentó cuando la multitud intentó hacer justicia por mano propia.

Agentes de la Policía Nacional Civil que patrullaban en las cercanías acudieron al lugar, pero en un inicio los vecinos se negaban a entregarlos, argumentando desconfianza en el sistema judicial. "Los vecinos argumentaron que si los entregaban a PNC sería innecesario porque los jueces los dejan libres rápido." Indicó la PNC.

Ante la situación, la autoridad solicitó apoyo y, mediante el diálogo, logró que los comunitarios entregaran al sospechoso. Luis "N" presentaba golpes, por lo que fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial para su posterior consignación.

Al capturado se le incautó un arma de fuego. (Foto: PNC)

En el lugar falleció su acompañante, un hombre de 35 años, quien fue vapuleado por la multitud. Durante las diligencias, las autoridades incautaron un arma de fuego que presuntamente habría sido utilizada en el asalto.

Asimismo, la motocicleta en la que se movilizaban los sospechosos fue incendiada por los vecinos tras el incidente.

"En el lugar quedó fallecido su acompañante de 35 años, quien fue linchado por los vecinos enardecidos, además de un arma de fuego que presuntamente utilizaron para intimidar a sus víctimas de asalto y la motocicleta en la cual se conducían quedó incinerada en el lugar." indicaron las autoridades.