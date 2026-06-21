Identifican a víctimas del doble crimen en cevichería este sábado

- El ataque habría sido dirigido hacia el consumidor del comercio, por una posible rivalidad entre pandillas. EN CONTEXTO: Ataque en cevichería: hecho armado deja sin vida al dueño y a un consumidor Cuando el dueño de una venta de licores y cevichería, ubicada cantón La Democracia, en Párramos, Chimaltenango, platicaba con un cliente, ingresó un hombre portando un arma y sin mediar palabra les disparó en repetidas ocasiones. Las víctimas fueron identificadas como: Franklin Arias, de 42 años, propietario del negocio, y José Manuel Morales Vielman, de 23; ambos sufrieron varias heridas de bala. Yadira Ordóñez, socorrista de los Bomberos Voluntarios, comentó que trataron de ayudarlos, pero murieron; uno quedó en el suelo frente a un mostrador y el otro a la par de un refrigerador. Una de las víctimas es Franklin Arias, propietario del comercio. (Foto: CVB) Sufre atentado Personas que conocían a José Manuel comentaron a la Policía Nacional Civil (PNC) que él hace unos meses sufrió un ataque, cuando varios hombres intentaron degollarlo, pero buscó ayuda de los bomberos y lo llevaron al hospital. Investigadores policiacos no descartan que el ataque fuera directo en contra de Morales Vielman, por rivalidades entre pandillas que operan en el municipio. Peritos del Ministerio Público (MP) recabaron evidencias en la escena, en busca de poder aclarar el doble crimen y dar con los responsables del hecho de violencia. José Manuel Morales Vielman fue la otra víctima del ataque armado. (Foto: CVB)