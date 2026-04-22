Identifican a las víctimas mortales del ataque nocturno en zona 6

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Un menor de edad y una joven mujer fallecieron luego de haber sido atacados a balazos la noche del pasado martes en la zona 6 capitalina.

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Las dos víctimas que murieron tras sufrir un ataque armado durante horas de la noche del pasado martes 21 de abril, en la 6a. avenida "B" y 16 calle de la colonia Cipresales, en la zona 6 de la ciudad capital, ya fueron identificadas.

Uno de los fallecidos es: Jeremy Otoniel Monterroso Franco, quien era un menor de edad, según indicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La segunda víctima mortal es Claudia Saraí Marin Lemus, 22 años. Ambas personas fallecieron en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Ataque armado sucedió en la 6 avenida "B" y 16 calle Cipresales zona 6. Bomberos Voluntarios estabilizaron y trasladaron a 02 mujeres con heridas de bala al hospital General SJDD. En el lugar del ataque, quedan 02 personas fallecidas. pic.twitter.com/SFugrY9zX8 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 22, 2026

Otras dos jóvenes mujeres resultaron heridas tras este mismo incidente armado, por lo que fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por medio de Bomberos Voluntarios.

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Las dos víctimas heridas son de 18 y 20 años, quienes se encuentran estables, según informó dicho centro asistencial.