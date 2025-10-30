¡Atención afiliados y pensionados! IGSS suspende consultas externas por asueto

El IGSS anunció la suspensión de servicios en todas las clínicas de consulta externa a nivel nacional. Sin embargo, la atención de emergencias, los hospitales y las clínicas de 24 horas mantendrán sus horarios de servicio habitual.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) anunció a través de un comunicado que las clínicas de consulta externa permanecerán cerradas en todo el país este viernes 31 de octubre y lunes 3 de noviembre.
Esto debido al asueto correspondiente por el aniversario del instituto y por el Día de Todos los Santos.
Sin embargo, los hospitales, emergencias y las clínicas de 24 horas sí atenderán con normalidad.
El asueto del 31 de octubre se otorga por el aniversario del IGSS, fundado en 1946.
Este es un asueto institucional común para el personal del Seguro Social, lo que implica la suspensión de servicios administrativos y de Consulta Externa cada año en esta fecha.