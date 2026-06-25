Imágenes aéreas tras los terremotos registrados en Venezuela (video)

Edificios colapsados y grandes cantidades de escombres eran visibles desde las vistas aéreas.
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La tarde del pasado miércoles 24 de junio, se registraron dos potentes terremotos en Venezuela que dejaron a la población vulnerable y destrucción en gran cantidad de hogares.
El primero se registró de magnitud 7.1 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 18:04 horas locales y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7.5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X.
Este jueves 25, los movimientos telúdicos habían dejado a al menos 164 muertos y cerca de un millar de heridos.
Ante este desastre natural, Estados Unidos y numerosos países de todo el mundo, especialmente de América Latina, ofrecieron su ayuda a Venezuela.
Varias zonas quedaron sin energía eléctrica y muchas calles quedaron con grandes cantidades de escombro. Durante la noche, decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.
En redes sociales se compartió un video que logró evidenciar el resultado de los terremotos, en las imágenes se ve cómo quedaron varios edificios del sector convertidos en escombros.