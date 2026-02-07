Las imágenes curiosas que sorprenden en la Caravana del zorro 2026

Creatividad y devoción se mezclaron en la Caravana del Zorro 2026.
TE PUEDE INTERESAR: Caravana del Zorro: Los municipios que aplican la Ley Seca
La creatividad, el color y el ingenio volvieron a robarse las miradas durante la 65 edición de la Caravana del Zorro, este 7 de febrero cuando más de 80 mil motociclistas emprendieron la tradicional peregrinación en veneración y gratitud al Cristo Negro de Esquipulas.
A lo largo de la ruta no solo destacó la masiva participación de fieles, sino también las escenas curiosas que dieron un toque festivo a la jornada.
Motociclistas con máscaras, disfraces de personajes de cine, superhéroes y criaturas fantásticas desfilaron entre banderas, luces y bocinas.
Entre las imágenes más llamativas se muestran conductores con atuendos de esqueletos, payasos y figuras animadas, así como cascos con diseños extravagantes.
Incluso, algunas mascotas acompañaron la peregrinación protegidas con gafas, cascos y chalecos, generando ternura y sonrisas.
Asimismo, se observó una presencia activa de mujeres, tanto al volante como de copilotos.
Como cada año, el destino final del recorrido será la Basílica de Esquipulas, donde los peregrinos se reunirán para rezar y conmemorar la imagen del Cristo Negro.