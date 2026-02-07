Las imágenes curiosas que sorprenden en la Caravana del zorro 2026

-

Creatividad y devoción se mezclaron en la Caravana del Zorro 2026.

La creatividad, el color y el ingenio volvieron a robarse las miradas durante la 65 edición de la Caravana del Zorro, este 7 de febrero cuando más de 80 mil motociclistas emprendieron la tradicional peregrinación en veneración y gratitud al Cristo Negro de Esquipulas.

Mujeres motociclistas marcaron presencia en la caravana. (Foto: AFP)

Disfraces y máscaras destacaron entre los más de 80 mil peregrinos. (Foto: AFP)

A lo largo de la ruta no solo destacó la masiva participación de fieles, sino también las escenas curiosas que dieron un toque festivo a la jornada.

Motociclistas con máscaras, disfraces de personajes de cine, superhéroes y criaturas fantásticas desfilaron entre banderas, luces y bocinas.

Personajes fantásticos acompañaron la ruta hacia Esquipulas. (Foto: AFP)

La caravana se llenó de color e ingenio sobre dos ruedas. (Foto: AFP)

Entre las imágenes más llamativas se muestran conductores con atuendos de esqueletos, payasos y figuras animadas, así como cascos con diseños extravagantes.

Incluso, algunas mascotas acompañaron la peregrinación protegidas con gafas, cascos y chalecos, generando ternura y sonrisas.

Nuevos amigos en la tradicional peregrinación. (Foto: AFP)

Mascotas se robaron las miradas durante el recorrido. (Foto: AFP)

Asimismo, se observó una presencia activa de mujeres, tanto al volante como de copilotos.

Las máscaras destacaron entre los más de 80 mil peregrinos. (Foto: AFP)

Como cada año, el destino final del recorrido será la Basílica de Esquipulas, donde los peregrinos se reunirán para rezar y conmemorar la imagen del Cristo Negro.

La ruta de 220 kilómetros dejó postales únicas y curiosas. (Foto: AFP)

La Caravana del Zorro un valor cultural y tradicional. (Foto: AFP)