Así quedó la avioneta tras desplomarse en Escuintla

El piloto no sobrevivió al fuerte impacto.
EN CONTEXTO: Avioneta se desploma en Escuintla, piloto fallece
Un trágico accidente de avioneta se registró este 25 de abril, donde el piloto murió de manera instantánea.
La avioneta realizaba trabajos de fumigación en una finca, cuando por razones aún desconocidas, el piloto perdió el control y se desplomó.
El transporte aéreo cayó sobre una plantación de bananos.
Cuerpos de socorro acudieron a cubrir esta emergencia confirmando que el piloto murió en el interior de la avioneta.
Las imágenes posteriores al accidente muestran que la aeronave quedó totalmente destruida.