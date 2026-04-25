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Así quedó la avioneta tras desplomarse en Escuintla

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de abril de 2026, 12:30
La avioneta realizaba trabajos de fumigación antes del percance.&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Foto: Henry López/colaborador)

La avioneta realizaba trabajos de fumigación antes del percance.   (Foto: Henry López/colaborador)

El piloto no sobrevivió al fuerte impacto.

EN CONTEXTO: Avioneta se desploma en Escuintla, piloto fallece

Un trágico accidente de avioneta se registró este 25 de abril, donde el piloto murió de manera instantánea.

La avioneta realizaba trabajos de fumigación en una finca, cuando por razones aún desconocidas, el piloto perdió el control y se desplomó.

(Foto: Henry López/colaborador)
(Foto: Henry López/colaborador)

El transporte aéreo cayó sobre una plantación de bananos. 

Cuerpos de socorro acudieron a cubrir esta emergencia confirmando que el piloto murió en el interior de la avioneta.

Las imágenes posteriores al accidente muestran que la aeronave quedó totalmente destruida.

(Foto: Henry López/colaborador)
(Foto: Henry López/colaborador)

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