Imágenes posteriores al vuelco de bus en carretera a El Salvador

Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.
EN CONTEXTO: ¡Bus volcado! Accidente deja a varias personas heridas en carretera a El Salvador
Un autobús volcó por razones que aún se desconocen en el kilómetro 38 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa.
Varias ambulancias arribaron al lugar luego de que se reportaran personas heridas, quienes iban a bordo de este bus extraurbano de la línea de "Transportes unidos jutiapanecos".
En el lugar se le brindó atención prehospitalaria a 12 personas, quienes presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo, según informó Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios.
Estas personas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales, siendo el seguro social, Hospital Roosevelt y el Hospital Regional de Cuilapa.
En las imágenes se observa que la parte delantera del transporte colectivo quedó destruida debido al fuerte impacto que provocó la volcadura del mismo.
Las víctimas presentaban heridas visibles y crisis nerviosa, por lo que fueron auxiliadas y estabilizadas por los socorristas.
El paso vehicular con dirección hacia la ciudad capital quedó totalmente bloqueado, por lo que brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) instalaron un carril reversible.