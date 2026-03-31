Imágenes posteriores al vuelco de bus en carretera a El Salvador

-

Las víctimas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.

Un autobús volcó por razones que aún se desconocen en el kilómetro 38 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa.

Varias ambulancias arribaron al lugar luego de que se reportaran personas heridas, quienes iban a bordo de este bus extraurbano de la línea de "Transportes unidos jutiapanecos".

(Foto: Bomberos Voluntarios)

En el lugar se le brindó atención prehospitalaria a 12 personas, quienes presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo, según informó Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios trasladaron a 12 personas heridas luego de que un bus extraurbano volcara en el kilómetro 38 de carrera a El Salvador, en Barberena, Santa Rosa.



: Bomberos Voluntarios pic.twitter.com/BQU6kiPF33 — Geber Osorio (@OsorioGeber) March 31, 2026

Estas personas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales, siendo el seguro social, Hospital Roosevelt y el Hospital Regional de Cuilapa.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

En las imágenes se observa que la parte delantera del transporte colectivo quedó destruida debido al fuerte impacto que provocó la volcadura del mismo.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Las víctimas presentaban heridas visibles y crisis nerviosa, por lo que fueron auxiliadas y estabilizadas por los socorristas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

El paso vehicular con dirección hacia la ciudad capital quedó totalmente bloqueado, por lo que brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) instalaron un carril reversible.