Hombre sobre vehículo en movimiento sorprende a conductores

Un hombre fue visto sosteniéndose de la estructura de un vehículo mientras este circulaba por la ruta.
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Un video en redes sociales ha sorprendido a los usuarios, donde se observa a un hombre de pie sobre una camioneta tipo agrícola en movimiento.
Este hecho ocurrio sobre la 7a. Avenida, de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
Mira:
Hasta el momento se desconoce la causa que llevó al hombre a subirse al estribo del vehículo.