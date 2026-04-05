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Hombre sobre vehículo en movimiento sorprende a conductores

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de abril de 2026, 09:15
Captan a hombre colgado de un vehículo en movimiento. (Foto: captura de video)

Captan a hombre colgado de un vehículo en movimiento. (Foto: captura de video)

Un hombre fue visto sosteniéndose de la estructura de un vehículo mientras este circulaba por la ruta.

OTRAS NOTICIAS: Este es el jetcar que navega aguas del lago de Atitlán (video)

Un video en redes sociales ha sorprendido a los usuarios, donde se observa a un hombre de pie sobre una camioneta tipo agrícola en movimiento.

Este hecho ocurrio sobre la 7a. Avenida, de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

Mira:

@javimiltonoviedo

♬ los magníficos op - Michael lopez

Hasta el momento se desconoce la causa que llevó al hombre a subirse al estribo del vehículo.

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