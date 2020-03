Las prohibiciones, excepciones y recomendaciones de Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei anunció varias medidas que se tomarán para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Y afirmó que se establecerán penas hasta de cárcel para quienes las incumplan.

Durante un mensaje a la nación, Giammattei pidió salir sólo si es necesario. "Vaya a la panadería, al supermercado, al banco... pero evite la aglomeración de personas", recomentó.

Medidas:

1. Se suspenden las actividades laborales en las distintas dependencias del Estado y en el sector privado.

2. Se prohiben eventos de todo tipo y de cualquier número de personas.

3. Se prohíben las actividades deportivas, culturales y sociales.

4. Se prohíbe el funcionamiento del transporte público urbano y extraurbano.

5. Se prohíben las visitas en centros penitenciarios y de menores en conflicto con la ley.

6. Se prohíben las visitas a todos los centros con adultos mayores.

7. Se prohíben las celebraciones religiosas presenciales.

8. Se cierran las consultas externas en los hospitales para concentrarse en las emergencias.

9. Se cierran todos los centros comerciales.

10. Se prohíbe el acaparamiento de productos esenciales como el alcohol en gel.

11. Se prohíbe la llegada de extranjeros por cualquiera de las aduanas.

12. Se cierran los bares, las discotecas y cualquier centro de recreación.

13. Se cierran las fronteras.

14. De las 21 horas de todos los días a las 4 am, todos los establecimientos comerciales deberán estar cerrados exceptuando farmacias y expendedores de combustible.

15. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 18 horas, hasta las 6 horas del día siguiente.

Excepciones

1. Se permitirá el ingreso de guatemaltecos al país, cuerpo diplomático acreditado, pero todos serán puestos en cuarentena.

2. Tendrán que trabajar los miembros del Ejecutivo, de Gabinete de Gobierno y personal que determinen los jefes de estas entidades. Además, deben estar en alerta los cuerpos de socorro y defensa personal. Así como la Diaco, las aduanas, migración, puertos y aeropuertos y servicio público indispensable del Ejecutivo, descentralizadas y la Conred.

Recomendaciones

1. Se recomienda a los Organismos del Estado y a las autoridades superiores que determinen los servicios esenciales que no pueden dejar de prestar servicio.

2. El Congreso deberá atender todas las acciones relacionadas con la calamidad.

3. Las farmacias y empresas dedicadas a los productos de higiene deben seguir atendiendo.

4. El transporte público y el transporte contratado por las empresas deberán pedir un permiso especial en el Mineco

5. No pueden cerrar los expendios de combustible.

6. Deben seguir trabajando los mercados, supermercados y tiendas de barrio.

7. Los restaurantes cerrarán, pero podrán prestar atención, sólo si cuentan con autoservicio.

8. También podrán trabajar las cocinas que tengan servicio a domicilio

9. Deben seguir prestando atención los Hoteles a sus huéspedes

10. No podrán parar las empresas de valor, los bancos y los servicios de extracción de basura

11. Industria producción de energía, telecomunicaciones, y los medios de comunicación, medios escritos, mantendrán su actividad

12. La Industria de carga podrá continuar su labor, haciendo la salvedad que quienes conduzcan los trailers deben seguir medidas sanitarias para proteger su salud.

13. Se mantiene el transporte humanitario y de servicio de agua.