La mujer que terminó sancionada por la PMT en el Periférico

MOTORISTA SANCIONADO POR CIRCULAR SIN CASCO – ZONA 7



En el Anillo Periférico y 20.ª calle, zona 7, un motorista fue sancionado por circular sin casco protector.



El casco no es un accesorio: es una medida de protección que puede marcar la diferencia ante un incidente en la vía.… pic.twitter.com/2YmbuX28yM