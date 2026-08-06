La mujer que terminó sancionada por la PMT en el Periférico

Agentes detuvieron a una pareja que se transportaba a bordo de una motocicleta y sin casco.
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Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) sancionaron a una mujer por conducir sobre el Anillo Periférico sin casco protector.
El hecho se registró sobre la 20.ª calle de la zona 7 de la ciudad. Asimismo, un agente evidenció el momento en el que la conductora presentaba sus documentos.
Tras las diligencias correspondientes, a la motorista se le impuso una multa de Q500 según la normativa vigente.
La PMT también recordó que el casco no es un accesorio, es una medida de protección que puede marcar la diferencia ante un incidente en la vía.