Inacif confirma causa de muerte del periodista Agustín Zapeta

-

El cuerpo sin vida del comunicador social presentaba signos de violencia al momento de ser localizado.

EN CONTEXTO: Comunicador social es localizado sin vida en Suchitepéquez

El comunicador social Jorge Agustín Zapeta Aguilar fue hallado el pasado martes 16 de diciembre en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez con signos de violencia.

Mientras los restos del periodista Jorge Zapeta son velados este miércoles en Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó a Soy502 que lo que le causó la muerte fue un trauma cerrado de tórax.

El resultado se obtuvo al realizar el examen médico-legal al cadáver, según informaron las autoridades.

El trauma cerrado de tórax es una lesión grave provocada por un golpe contundente en el pecho, sin que exista una herida abierta, este puede causar daños internos severos, como fracturas de costillas, lesiones pulmonares, hemorragias internas, afectación al corazón o el fallecimiento.

Los restos de Jorge Agustín Zapeta son velados en Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Piden investigar

La muerte del comunicador generó la condena de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), cuya junta directiva expresó su repudio y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y evitar la impunidad.