Esta es la causa de muerte de las víctimas encontradas en un riachuelo

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
06 de febrero de 2026, 12:16
Luego de las necropsias correspondientes, determinaron las causas de muerte. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La hermana de una de las víctimas confirmó que los fallecidos eran mexicanos.

Durante las diligencias realizadas por las autoridades en un riachuelo de la aldea Sanjon San Lorenzo, Ayutla, San Marcos, donde se encontraron tres cuerpos, se presentó la hermana de una de las víctimas y logró reconocerlo. 

Se trata de Octavio Audelio Gómez Villatoro, de 22 años, de nacionalidad mexicano, según las declaraciones de su familiar.

na de las víctimas fue identificada por su hermana. (Foto: Redes Sociales)

En la morgue de Malacatan, San Marcos, los otros dos cuerpos siguen sin ser identificados, aunque se determinó que los tres fallecieron debido a asfixia por estrangulamiento.

Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil indicaron que por el momento no pueden brindar detalles de los avances en la investigación para no entorpecer las indagaciones. Además, indicaron que ya se cuenta con apoyo de las autoridades mexicanas.

Dos cuerpos siguen sin identificarse. (Foto: Informativo Ayutla)

