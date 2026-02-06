Esta es la causa de muerte de las víctimas encontradas en un riachuelo

La hermana de una de las víctimas confirmó que los fallecidos eran mexicanos.
OTRAS NOTICIAS: Localizan los cuerpos de tres hombres en riachuelo
Durante las diligencias realizadas por las autoridades en un riachuelo de la aldea Sanjon San Lorenzo, Ayutla, San Marcos, donde se encontraron tres cuerpos, se presentó la hermana de una de las víctimas y logró reconocerlo.
Se trata de Octavio Audelio Gómez Villatoro, de 22 años, de nacionalidad mexicano, según las declaraciones de su familiar.
En la morgue de Malacatan, San Marcos, los otros dos cuerpos siguen sin ser identificados, aunque se determinó que los tres fallecieron debido a asfixia por estrangulamiento.
Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil indicaron que por el momento no pueden brindar detalles de los avances en la investigación para no entorpecer las indagaciones. Además, indicaron que ya se cuenta con apoyo de las autoridades mexicanas.