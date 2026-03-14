Capturan a hombres y decomisan Q60 mil por venta de drogas

Autoridades reportan la captura de dos hombres vinculados a esta actividad ilícita.
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La Policía Nacional Civil (PNC) realizó un allanamiento en una residencia ubicada en el Barrio El Rosario, en el municipio de Amatitlán, tras una investigación por venta de drogas.
En este operativo, se localizó en el interior de la vivienda Q60 mil 741 vinculado a la venta de drogas, además de:
- 13 celulares
- un arma de fuego
- 100 recipientes con cocaína
- 65 bolsas de marihuana
- 30 municiones
- una carabina
- un revólver, entre otros objetos que serán investigados por las autoridades.
Dos capturas
La PNC capturó a Wagner "N" y a Estuardo "N", ambos de 57 años, quienes son sindicados por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito,
También se le acusa de femicidio en grado de tentativa a Estuardo "N"; ambos hombres fueron puestos a disposición de la ley por estos delitos.