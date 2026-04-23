¡Indignante! Hombre agrede a un perro y queda grabado en video

El perrito "Mapy" se encuentra en recuperación luego de haber recibido atención médica.
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Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre agrede a un perro en plena vía pública, en San Lucas Tolimán, Sololá.
En las imágenes se observa que el canino se limpia las patas luego de haber realizado aparentemente sus necesidades cerca de un puesto informal de venta de ropa.
El comerciante que se encontraba en dicho puesto, al notar la acción del perro decide agarrar un palo y pegarle dos veces en la espalda.
Debido al fuerte golpe, el perro quien es conocido en la comunidad como "Mapy", da muestras de dolor e incluso cae al suelo tras haber sufrido los daños.
Mira aquí el video:
Según han informado medios locales, "Mapy" fue rescatado minutos después con apoyo de la comuna de dicho municipio, posteriormente recibió atención médica y actualmente se encuentra en recuperación.
Además, la persona que agredió al canino se hizo responsable y cubrió los gastos médicos, según agregaron los medios locales.