Incendio forestal provoca tránsito lento que afecta la calzada San Juan (videos)

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En videos que circulan en redes sociales se logra observar la magnitud del siniestro.

Un incendio forestal de grandes magnitudes se registra la tarde de este jueves, en el kilómetro 21 de la ruta a San Juan Sacatepéquez.

Las llamas han alcanzado la orilla de la carretera, por lo que las nubes de humo obstaculizan la visibilidad y esto ha provocado que los vehículos no puedan circular en el sector.

En otro video se observa el momento en que un bus extraurbano intenta avanzar, pero debido al incendio, el piloto no logra circular.

Cuerpos de Bomberos Voluntarios fueron alertados y se encuentran trabajando en el lugar para sofocar las llamas, por lo que se ha bloqueado el paso por completo.

Esto ha ocasionado congestionamiento en el sector y las filas de vehículos han superado los 5 kilómetros con dirección al occidente.

La calzada San Juan se ha visto afectada debido a que varios automovilistas se encuentran detenidos en el lugar.