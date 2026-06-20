Fuerte incendio en hotel de República Dominicana deja una mujer fallecida

La víctima era una mujer originaria de Italia, además cientos de turistas fueron evacuados por el humo.
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Un incendio de gran magnitud se registró la tarde del viernes 19 de junio, en un hotel de la zona turística de Bayahibe, ubicada en La Altagracia, República Dominicana.
Aunque las causas del incendio continúan bajo investigación, los techos de palma y el viento del día facilitaron la expansión del fuego en todo el resort.
Esto ocasionó que fueran evacuados 1,690 turistas. Otras 10 personas tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios.
Franchezca Valentino, de 46 años y de origen italiano, falleció en el hospital tras haber sufrido complicaciones por la inhalación del humo.
Las instalaciones del complejo turístico quedaron totalmente consumidas por el fuego.
Sin embargo, las autoridades confirmaron que las actividades de Bayahibe, que reúne a más de 5 millones de visitantes, se mantienen con regularidad.