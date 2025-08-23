Versión Impresa
Identifican a víctimas del incidente armado en zona 18

  • Por Susana Manai
23 de agosto de 2025, 16:16
Hasta el momento autoridades mantienen presencia en el área. (Foto ilustrativa: istock)

Las víctimas fueron identificadas por familiares. 

La tarde de este sábado 23 de agosto se registró un ataque armado en la 8a. calle y 61 avenida de la colonia Pinares del Norte, zona 18 de la capital. 

Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre el suceso y enviaron a varias unidades al lugar al llegar confirmaron que dos hombres se encontraban en el lugar con heridas de bala, al revisarlos se constató que ambos habían fallecido.

Las víctimas presentaban varias heridas provocadas por arma de fuego y fueron identificadas como Axel Estuardo Ramos López de 30 años y Kevin Alexander Pérez Muñoz de 25 años.  

Los fallecidos fueron identificados por sus familiares quienes recibieron atención médica por crisis nerviosa.  

Las fuerzas de seguridad mantienen presencia en el área.

