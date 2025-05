La inesperada noticia de Hamy Tejeda, exintegrante de "Combate"

-

Hamy Tejeda, conocida y querida por su participación en el programa "Combate", dio una inesperada noticia.

La modelo guatemalteca que también integró las filas del programa de los años 2000 "Con buena onda", sorprendió a sus seguidores al anunciar su embarazo.

En un tierno video junto a sus dos hijos mayores reveló que espera un bebé. Su emocional mensaje tocó muchos corazones:

"La verdad que las palabras se hacen cortas, este momento es especial, por tercer vez Dios me da el privilegio de ser madre, el corazón me explota de ternura, felicidad, miedo y muchos sentimientos que no puedo explicar, a mis 40 años puedo decir que es un milagro pero Dios siempre tiene planes mejores", dijo.

"Soy una hija de Dios privilegiada porque este año pedí de corazón que cambiara mi vida, me diera una nueva y ¡zaz!, literal, dicen que los hijos no vienen cuando los buscas sino cuando los necesitas, tal vez Dios quiere mostrarme aún más el amor y confianza que me tiene, al dar lo mejor de mí siendo madre de Dios príncipes Fabiano y Luciano".

"Creo que no he sido la madre perfecta pero entrego mi vida entera por ellos, ahora, les digo que estoy pidiendo mucho desde ya por esta vida hermosa y regalo en mi vientre, agradecida con Dios porque sé que todo estará bien, ¿qué me regalara Dios ahora? ¡No sé! pero aquí estamos, con el corazón y brazos abiertos para ese bebé en camino", expresó.

"Espero que así como yo, se alegren conmigo, los amo, bendiciones a todos y sí, yo sé, es un shock, pero estoy feliz y eso es lo importante, gracias a todos por su apoyo desde ya, por sus palabras lindas, porque saben las hormonas como las tengo en estos momentos tan sensibles, tiemblo de nervios y de felicidad de conocer a este nuevo integrante", cerró.

