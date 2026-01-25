Insivumeh informa que ingresa al país el décimo frente frío de la temporada

-

Autoridades recomiendan a la población tener precaución particularmente con niños y ancianos.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que se mantiene en monitoreo del frente frío número 10 de la temporada, el cual ingresará este domingo y provocará un cambio en las condiciones atmosféricas a partir de este lunes.

Según la cápsula informativa emitida por la institución, se espera nubosidad dispersa alternando con nublados parciales durante el día en las regiones del norte al centro del país, mientras que durante la noche podrían presentarse nublados totales.

El Insivumeh pronosticó lloviznas y lluvias principalmente en horas de la tarde y noche en la Franja Transversal del Norte, el Caribe, Petén, Valles de Oriente y al norte del Altiplano Central.

Además, no se descartan lloviznas al final de la tarde o noche en Occidente y el resto del Altiplano Central.

La entidad también señaló que el viento predominará del norte con intensidad ligera a moderada, con posibilidad de intensificarse a partir del martes, alcanzando velocidades entre 50 y 60 kilómetros por hora en el Altiplano Central.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, debido a los efectos que este frente frío podría generar en varias regiones del país.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante el descenso de temperaturas que podría intensificarse con el ingreso del frente frío número 10, especialmente durante la noche y madrugada en las regiones del Altiplano y Occidente.

Se insta a la población a abrigarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada al frío, ya que estas condiciones pueden afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Asimismo, se pidió especial atención en comunidades vulnerables, donde las bajas temperaturas suelen generar mayores riesgos.

Se recomienda a la población abrifarse por el frente frió que infresó al país. (Foto: Archivo / Soy502)

El instituto sugirió a las familias mantener medidas de protección en el hogar, como asegurar techos y ventanas para reducir corrientes de aire.

Asimismo, se pidió evitar el uso de braseros o fogones en espacios cerrados debido al peligro de intoxicación por monóxido de carbono.

El Insivumeh señaló la importancia de mantenerse informados a través de los boletines oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.