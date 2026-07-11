Ingresará una nueva masa de polvo del Sahara a Guatemala este domingo

Una nueva masa de polvo del Sahara se acerca a Guatemala y estará ingresando al territorio nacional el próximo domingo 12 de julio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este polvo podría extenderse hasta el jueves, lo que estaría afectando la calidad del aire.

El Insivumeh estima para el ingreso del domingo concentraciones de alrededor de 50 microgramos por metro cúbico y advierte que el jueves podría entrar otra masa con niveles ligeramente superiores, pero esto podría estar sujeto a cambios.

Las regiones más afectadas serían la del norte y oriente del país, aunque no se activarán alertas ni protocolos de emergencia al no presentar un riesgo considerable.

Los departamentos con mayores concentraciones previstas son: Petén, Izabal, Alta Verapaz y Zacapa.

El polvo del Sahara estará afectando mayormente a las regiones del norte y oriente del país. (Foto: Archivo/Soy502)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) pidió evitar la exposición a estas partículas para reducir complicaciones. La cartera señaló que la prevención es especialmente importante en niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias o irritación ocular.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Insivumeh también recomendaron lavar con frecuencia manos y rostro para evitar el ingreso de partículas al organismo.

Entre las recomendaciones a tomar en cuenta está lavarse las manos y rostros constantemente. (Foto ilustrativa: iStock)