El tránsito en la ciudad se verá afectado por el Bono 14 y la fase final del Mundial

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El regreso de estudiantes a clases tras vacaciones de medio año y las condiciones del clima también provocarán un incremento en el tránsito de la ciudad.

Alta carga vehicular se espera para la quincena de julio por motivo del pago de Bono 14 y los encuentros de la fase final del Mundial de la FIFA 2026.

En el tránsito ya se ha comenzado a notar el regreso de los estudiantes a clases tras las vacaciones de medio año, sumado a que las pocas lluvias en la ciudad ha dejado que las personas puedan salir de sus viviendas para realizar viajes.

Las principales vías han presentado una mayor circulación de vehículos, siendo principalmente la ruta al Atlántico, así como la conexión de la calzada Atanasio Tzul, zona 12, hacia el puente Tecún Umán, zona 13, según explicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Esto debido a que han vuelto a circular aproximadamente 600 buses escolares tras el retorno a clases de los distintos centros educativos.

También, las autoridades hacen el recordatorio que se continúa llevando a cabo en distintos puntos el Plan Semáforo Seguro, que está siendo coordinado con la Policía Nacional Civil (PNC) por la entrega del Bono 14 que, aumenta los hechos delictivos en el tránsito.

El tránsito será lento ante los distintos eventos y pago de Bono 14 en la ciudad. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Operativos

Los fines de semana de este mes se ha notado una mayor cantidad de conductores transitando en estado de ebriedad, por lo que se tendrán 400 agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para regular la situación con operativos de alcoholemia, según indicó Montejo.

Entre las rutas principales que son consideradas para mantener un mayor monitoreo se encuentran: calzada Roosevelt, calzada Raúl Aguilar Batres, ruta al Atlántico, sectores de zonas 10 y 15, como el bulevar Los Próceres y bulevar Vista Hermosa.

Asimismo, se toman en cuenta carriles reversibles desde El Trébol hasta la ruta al Pacífico, hacia Mixco y con otros municipios en coordinación con sus autoridades ante las emergencias que puedan surgir.