Inician actividades de independencia en la Plaza de la Constitución

Se prevén cierres viales en el Centro Histórico por el inicio de actividades del mes patrio.

Las autoridades de Gobierno dieron inicio a las actividades conmemorativas del 204 aniversario de la Independencia.

(Foto: DCA)

La jornada comenzó este lunes 1 de septiembre con el tradicional Pregón de la Independencia Nacional.

El recorrido inició a las 8:00 horas en la 17 calle de la zona 1 y concluyó en la Plaza de la Constitución.

(Foto: DCA)

Durante el trayecto, los pregoneros anunciaron el programa oficial preparado por el Comité Permanente Pro-Festejos de la Independencia Nacional, acompañados por el Ballet del Inguat y bandas escolares.

Al finalizar la caminata, se realizó un acto cívico en la Plaza de la Constitución.

Autoridades enfatizaron la importancia de celebrar las fechas patrias cuidando el ornado de la ciudad. (Foto: Gobernación departamental)

En esta actividad se encendió el Fuego Patrio y se colocaron ofrendas con la participación de embajadores de Centroamérica y representantes del comité organizador.

Cierres viales

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que, debido a estas celebraciones, se aplicaron cierres viales en el Centro Histórico.

El paso quedó restringido sobre la 6ª calle, entre la 7ª y 6ª avenida de la zona 1.

Como rutas alternas, se recomendó a los automovilistas circular por la 10ª o 4ª calle para dirigirse hacia el occidente del área.

Agenda

El martes 2 de septiembre, a las 15:00 horas, arribarán a la Plaza Obelisco las tres antorchas que recorren el territorio desde el norte, sur y occidente.

En este punto, ubicado en la 16 calle de la zona 10, se encuentra el Fuego Patrio que recibirá a los corredores.

El miércoles 3 de septiembre, a las 8:00 horas, se realizará la salida de la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad.

Estudiantes de tres rutas partirán desde la Plaza Obelisco hacia Jalpatagua, Jutiapa, donde se incorporarán participantes provenientes de la ruta Oriente.

