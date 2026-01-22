Así avanzan los trabajos del Aerometro en la Ciudad de Guatemala

-

La Municipalidad de Guatemala arrancó la primera de siete etapas de la construcción del Aerometro.

El proyecto del Aerometro, el primer sistema de electromovilidad de cable aéreo de Centroamérica, impulsado por la Municipalidad de Guatemala, continúa con los trabajos de construcción que iniciaron el pasado 21 de enero.

El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, explicó que este proyecto está contemplado para facilitar la movilización de los ciudadanos por lo que el Aerometro estará conectado con el transporte que ya existe.

El alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, compartió imágenes de la supervisión que realizó durante la construcción del Aerometro. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

"En esta fase estamos trabajando en las bases de las estaciones, que se conectarán con el transporte que ya existe para hacer más fáciles y rápidos los traslados de todos los días. Seguimos impulsando proyectos que ayudan a que moverse por la Ciudad de Guatemala sea más ágil, más práctico y mejor para quienes la viven todos los días", dijo Quiñónez en un mensaje difundido por redes sociales.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad de los ciudadanos. (Foto: Ricardo Quiñonez)

¿Cuales serán las demás fases de la construcción de este proyecto?

Las siete fases del Aerometro son las siguientes:

Fase 1: preparación y fundición de las bases estructurales que le darán soporte a la obra.

Fase 2: instalación de los soportes principales.

Fase 3: elevación y fijación de las torres que sostendrán el cableado.

Fase 4: instalación de sistemas electrónicos y mecánicos.

Fase 5: espacios de embarque y desembarque de usuarios.

Fase 6: colocación y ajuste de los cables portadores y tractores.

Fase 7: instalación de cabinas para el transporte de pasajeros.

Inician la primera fase de l construcción del esperado proyecto. (Foto: Ricardo Quiñonez)

Beneficios del Aerometro

El Aerometro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.

Este megaproyecto, único en la región, busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente.

Según la Municipalidad de Guatemala, el Aerometro ofrecerá muchos beneficios para los guatemaltecos.

En menos de 10 minutos, los usuarios podrán movilizarse desde la Plaza España hasta El Trébol, pues las cabinas viajarán a una velocidad de 23.4 kilómetros por hora.

Entre otros beneficios están:

Conectará con la línea 7, 12 y 13 del Transmetro.

Brindará una movilidad moderna y eficiente.

Ofrecerá más rapidez en el viaje, pues reducirá el 50% del tiempo.

Es 100% eléctrico.

Se desplazará en el aire sin hacer ruido ni contaminar el ambiente.

El Aerometro funcionará como cualquier otro medio de transporte en la ciudad y estará a disposición de todos los ciudadanos que deseen movilizarse.