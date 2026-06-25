La propuesta de horarios escalonados para reducir tráfico en Guatemala

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La iniciativa busca implementar horarios escalonados para aliviar el congestionamiento vial en las horas pico.

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La propuesta de horarios escalonados presentada en el Congreso surge como una respuesta al crecimiento sostenido del parque vehicular en Guatemala y a la alta concentración de personas que ingresan y salen de sus centros de trabajo y estudio en los mismos horarios, una situación que contribuye al congestionamiento vial diario.

Esta dinámica ha provocado que las mayores complicaciones de tránsito se registren entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana y entre las 5:00 y las 7:00 de la noche.

La medida surge ante el crecimiento constante del parque vehicular en Guatemala, que ya supera los 5.3 millones de vehículos en todo el país. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La iniciativa plantea distribuir esos desplazamientos en diferentes horarios, una medida que podría reducir la saturación vial como una medida a corto plazo mientras se desarrollan proyectos de infraestructura más complejos.

Sin aumento de jornada ni reducción de salario

La propuesta enfatiza que no busca imponer un horario único para todas las instituciones. En su lugar, propone un mecanismo que permita reorganizar los horarios de ingreso y salida de acuerdo con las características de cada entidad para mantener la misma duración de la jornada laboral, respetando las condiciones de trabajo vigentes y el salario.

Solución a corto plazo

El diputado Boris España, ponente de la iniciativa señaló que obras como el Metro o el AeróMetro representan soluciones importantes para el tránsito, pero requieren inversiones y tiempos de ejecución prolongados. Por esta razón, consideró necesario impulsar acciones que puedan generar resultados en el corto plazo.

Según indicó, organizar únicamente los horarios del Organismo Ejecutivo y de los centros educativos permitiría reducir entre un cinco y un diez por ciento la carga vehicular en la región metropolitana.

Los horarios escalonados ofrecen una solución rápida que no requiere inversiones prolongadas, según el diputado Boris España, ponente de la iniciativa. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Además, mencionó que en la actualidad el país cuenta con más de 5.3 millones de vehículos, de los cuales alrededor de 1.2 millones circulan en la ciudad de Guatemala.

Agregó que el crecimiento del parque vehicular y la falta de coordinación entre las municipalidades del área metropolitana han dificultado la implementación de soluciones conjuntas para atender el problema del tránsito.

En ese contexto, sostuvo que los horarios escalonados representan una medida urgente para aliviar el tránsito.

Tránsito y calidad de vida

Asimismo, afirmó que el congestionamiento vial afecta directamente la calidad de vida de las familias guatemaltecas, pues muchas personas deben salir de sus hogares cada vez más temprano y regresar hasta altas horas de la noche, reduciendo el tiempo que comparten con sus hijos y aumentando los costos para los trabajadores y el sector empresarial.

España añadió que las condiciones del tránsito empeoran cuando ocurren lluvias, accidentes o emergencias, debido a la limitada capacidad de las principales rutas para absorber el flujo vehicular.

La propuesta enfatiza que se mantendrá la misma duración de la jornada laboral, respetando las condiciones de trabajo vigentes y sin reducir los salarios. (Imagen: captura de pantalla)

Mesas técnicas de trabajo

La coordinación del sistema estaría a cargo del Ministerio de Gobernación (Mingob), por medio de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, mientras que el Ministerio de Trabajo sería responsable de analizar los aspectos laborales.

Además, se crearía una Mesa Técnica con estas instituciones y las municipalidades con competencia en tránsito para analizar la información de movilidad y recomendar las franjas horarias más convenientes.

Plan piloto

Las primeras instituciones en aplicar el modelo serían las dependencias del Organismo Ejecutivo ubicadas en zonas identificadas con alta congestión.

Cada una tendría que elaborar un plan que contemple aspectos como la cantidad de personal, los horarios actuales, la posibilidad de implementar modalidades híbridas o de teletrabajo y las nuevas franjas horarias que podrían adoptarse.

La iniciativa también hace la invitación a entidades, universidades, centros educativos y empresas privadas para que puedan incorporarse de forma voluntaria al sistema, siempre respetando los derechos de los trabajadores.

El proyecto contempla una fase piloto de 18 meses donde se evaluarán los resultados y se elaborarán informes para determinar los ajustes que sean necesarios antes de ampliar el sistema nacional.