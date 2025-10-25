Instalan electromalla en ruta de Boca del Monte hacia Avenida Hincapié

Comunicaciones informó que inició la instalación de una electromalla para prevenir derrumbes en la ruta que conduce de la Avenida Hincapié hacia Boca del Monte, Villa Canales.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer que trabaja en la colocación de una electromalla de acero sobre la superficie de un talud ubicado en el kilómetro 11.5 de la ruta que conecta la Avenida Hincapié, zona 13 de la capital, con Boca del Monte, Villa Canales.
En dicha área ocurrió un derrumbe que obstaculizó la vía, dieron a conocer personeros de la institución, quienes agregaron que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) intervino con maquinaria para habilitar el paso.
Dicha electromalla fue instalada "previo a la instalación de anclajes que fortalecerán la estructura del muro de contención", agregó el CIV.
La institución aseguró que el proceso anterior permitirá estabilizar el terreno y prevenir nuevos deslizamientos en un punto de alto tránsito vehicular.